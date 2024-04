Tales of Kenzera: ZAU: Director will Live-Action-Adaption zu Legacy of Kain

Tales of Kenzera: ZAU-Director Abubakar Salim würde gerne Kain in einer möglichen Live-Action-Adaption zu Legacy of Kain verkörpern.

Obwohl die Reihe innerhalb der Gaming-Szene einen gewissen Kult-Status ihr Eigen nennt, warten Fans seit mittlerweile über 20 Jahren auf einen neuen Legacy of Kain-Ableger.

Trotz der überwältigenden Resonanz bei einer 2022 von Crystal Dynamics durchgeführten Umfrage bezüglich der Wiederbelebung der Marke, blieb es weitestgehend still um die Reihe.

Ein Zustand, den auch Tales of Kenzera: ZAU-Director Abubakar Salim für untragbar hält. In einem Interview mit VGC verrät Salim, der auch als Schauspieler sein Geld verdient, dass er selbst gerne Kain in einer möglichen Live-Action-Adaption zu Legacy of Kain spielen würde:

„Ich würde liebend gerne Kain in Legacy of Kain spielen. Ich denke, Kain und seine Reise haben etwas sehr, sehr Cooles an sich.“ „Ich hatte auch schon immer eine Schwäche für Vampire. Gebt mir Kain. Gebt mir Kain in den Blood Omen-Zeiten, das ist genau mein Ding.“