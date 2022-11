Crystal Dynamics: Überwältigende Resonanz zu möglicher Legacy of Kain Wiederbelebung

Autor:, in / Crystal Dynamics

Crystal Dynamics erhielt bei einer Umfrage eine überwältigende Resonanz zu einer möglichen Wiederbelebung von Legacy of Kain.

Im Oktober hatte Crystal Dynamics seine Spieler gefragt, was sie von einer möglichen Neuauflage der Spielreihe Legacy of Kain erwarten würden.

Üblicherweise melden sich bei solchen Umfragen nur einige tausend Spieler, um ihr Feedback abzugeben. Doch diesmal war die Resonanz mit über 100.000 Antworten mehr als überwältigend.

Phil Rogers, CEO von Crystal Dynamics und Eidos, sagte auf der Quartalskonferenz von Mutterkonzern Embracer:

„Wir wollten von der Community wissen, was die Spieler erwarten, wenn wir das Land Nosgoth und unsere ikonische IP, Legacy of Kain, wiederbeleben.“ „In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass Umfragen normalerweise zwischen 1.000 und 3.000 Antworten erhalten, aber als wir die Leute zu Legacy of Kain befragt haben, haben wir über 100.000 Antworten erhalten. 73.000 Spieler haben die Umfrage vollständig ausgefüllt, und wenn du einer von ihnen bist, danken wir dir sehr, und wir wissen zu schätzen, dass es ein ziemlicher Aufwand war, da die Umfrage ziemlich umfangreich war.“ „Wir haben gesehen, wie die Nachricht von unserer Umfrage über soziale und Presseplattformen geteilt wurde, und wir hatten wirklich das Gefühl, dass dies ein großartiger Weg war, um die leidenschaftliche Fangemeinde dieser legendären PC- und Konsolenspielserie neu zu entfachen. Seid versichert, dass wir euch laut und deutlich hören und wir werden euch auch in Zukunft über die Möglichkeiten von Legacy of Kain auf dem Laufenden halten.“

Fünf Teile wurden von der Action-Adventure-Reihe Legacy of Kain bisher veröffentlicht, die vom gleichnamigen Vampirfürsten im Reich Nosgoth handelt. 1996 erschien erstmals Blood Omen: Legacy of Kain für PlayStation und Windows. Legacy of Kain: Defiance stellt bis dato den letzten Teil dar, der 2003 für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht wurde.