Crystal Dynamics: Studio entlässt Mitarbeiter

Die Embracer Gruppe kündigte nach der Übernahme diverser Studios bereits an, dass man mit umfänglichen Maßnahmen die Studios wieder nach vorn bringen möchte. Eine dieser Maßnahmen sind die Umstrukturierungen der Personaldecke der Studios.

Crystal Dynamics, das Studio hinter Tomb Raider und unterstützendes Studio bei Perfect Dark, muss sich im Rahmen dieser Umstrukturierungen ebenso von Mitarbeitern trennen. Das Studio gab bekannt, es handelt sich dabei um neun Mitarbeit aus dem Bereich Marken/Marketing sowie einem Mitarbeiter aus der Abteilung der IT.

Im Statement des Entwicklers heißt es: „Crystal Dynamics hat die schwierige Entscheidung getroffen, sich von neun Marken-/Marketing- und einem IT-Mitarbeiter zu trennen, da eine interne Umstrukturierung durchgeführt wurde, um das Studio an unsere aktuellen Geschäftsanforderungen anzupassen. Wir arbeiten direkt mit den betroffenen Mitarbeitern zusammen, um sie vollumfänglich zu unterstützen.“

„Wenn Sie in Ihrem Studio offene Stellen in den Bereichen Brand Direction, Creative Services, Community oder IT haben, leiten Sie diese bitte an peoplexp@ weiter und wir werden sicherstellen, dass die Informationen in die richtigen Hände gelangen.“

„Wir möchten den Fans versichern, dass es keine Auswirkungen auf unsere fortgesetzten Bemühungen mit unseren Partnern bei The Initiative und Perfect Dark, sowie unseren nächstes Tomb Raider Spiel geben wird, das in Zusammenarbeit mit Amazon Games entwickelt wird.“