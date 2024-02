Call of Duty: Warzone: Season 2 bringt Fortune’s Keep zurück

Mit Season 2 von Call of Duty: Warzone können sich Spieler auf die Rückkehr von Fortune’s Keep freuen.

Ihr habt den Multiplayer-Trailer zu Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare III schon gesehen und braucht mehr? Dann schaut euch jetzt den Launch-Trailer zum Battle Royale Modus von Call of Duty: Warzone an.

Wie der Trailer verrät, können sich Spieler mit dem Start von Season 2 am 7. Februar unter anderem auf die Rückkehr von The Fortune’s Keep freuen, die Karte hat sogar neue interessante Punkte erhalten.

Weiterhin kämpft ihr in Ranked Resurgence m den Sieg. Vielleicht ja sogar mit den neuen Operatoren aus The Walking Dead.