Call of Duty: Modern Warfare III: Ghost ballert im Season 2 Multiplayer-Trailer

Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare III steht in den Startlöchern. Am 7. Februar ist es so weit und der Shooter bekommt neues Futter.

Im neusten Trailer zeigt der Entwickler für den Multiplayer die neuen 6v6-Karten Stash House, Vista und Departures.

Mit Operation Tin Man wird es auch einen Schauplatz für den Kriegsmodus geben.