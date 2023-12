Call of Duty: Warzone: Feiertagsereignisse bringen neue Belohnungen

It’s beginning to feel a lot like CODMAS. Dieses wiederkehrende Feiertagsereignis bringt neue Herausforderungen und Belohnungen für Call of Duty: Warzone-Spieler auf die Karte Urzikistan.

Ihr entscheidet darüber, ob ihr auf die Liste der Bösen oder der Netten gesetzt werdet. Während das Sprichwort „‚tis the season“ zu dieser Zeit des Jahres am wahrsten klingt, hat das Call of Duty-Team eine Reihe von Tipps zusammengestellt, die ihr für die neue Saison von Modern Warfare III und die Festtage anwenden könnt.

Schaut unter dem Baum

Als fleißigster Mann der Weihnachtszeit hat der Weihnachtsmann in ganz Urzikstan Geschenke in Form von Weihnachtskisten verteilt. Ihr könnt die Tac-Karte öffnen, um ihren Standort im Spiel zu sehen und zu den Bäumen zu gelangen, um die Belohnungen in der Nähe zu verdienen. Macht euch jedoch darauf gefasst, dass ihr um euren Platz kämpfen müsst, da ein Leuchtsignal ausgelöst wird, wenn Operatoren in der unmittelbaren Umgebung der Kisten interagieren. Diejenigen, die den Punkt am längsten halten, erhalten die Chance, den Weihnachtsmann persönlich zu treffen.

Das Wetter ist herrlich…

…für eine gemeinsame Schlittenfahrt in diesem Jahr. Wir alle wissen, dass das Reisen über die Feiertage eine Herausforderung sein kann, und der Weihnachtsmann hat den Zug in Urzikstan übernommen. Wie üblich wird der Weihnachtsmann an alle braven Zugführer, die er antrifft, Geschenke verteilen. Diejenigen, die sich entscheiden, unartig zu sein, werden hingegen auf heftigen Widerstand stoßen.

Offenes Feuer

Später verschwören wir uns, während wir uns am Feuer wärmen. Saison 1 bringt neue Aftermarket-Teile, darunter den JAK Purifier, einen neuen Flammenwerferaufsatz für mehrere Waffen. Rüstet einen Flammenwerfer unter dem Lauf aus. Was muss noch gesagt werden? Brennt alles nieder. Der JAK Purifier AMP ist mit mehreren Waffen kompatibel, darunter mehrere Sturmgewehre, Kampfgewehre und die Riveter-Schrotflinte.

Gönnt euch etwas

Diesmal könnt ihr BlackCell kaufen, um exklusiven Zugang zu Premium-Gegenständen in Saison 1 sowie vollen Zugang zum Saison 1 Battle Pass zu erhalten. Betretet die Battle Map der Saison 1 durch den BlackCell-Sektor und erhaltet 20 Battle Token Tier Skips, um wertvolle Gegenstände schneller freizuschalten. Wenn ihr BlackCell erhaltet, schaltet ihr sofort den BlackCell-Sektor frei, der den neuen BlackCell-Abolisher-Operator sowie den „Man o‘ War“-Waffenplan mit Leuchtspur, den Finishing Move „Flexed Upon“, den Fahrzeug-Skin „War Horse“ und 1.100 COD-Punkte enthält.

Am zwölften Tag von CODMAS

Call of Duty gab uns… Das müsst ihr herausfinden, denn das diesjährige CODMAS-Event bietet auch eine neue Herausforderung für Call of Duty: Warzone und Multiplayer während der 12 Tage von CODMAS. Schließt diese Herausforderungen ab, um Belohnungen zu erhalten, die an jedem Tag des CODMAS-Starts enthüllt werden.

Plant voraus

Egal, ob es darum geht, zu wissen, wann die Knödel auf den Tisch kommen, oder sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in eine Runde Rust zu stürzen – es lohnt sich immer, im Voraus zu planen und genau zu wissen, was einen erwartet. Das Call of Duty-Team kann zwar nicht dafür sorgen, dass eure Weihnachtsgans nicht trocken ist, aber es hat kostenlose und offizielle Leitfäden zu Warzone und den neuen MWIII-Multiplayer-Karten bereitgestellt, die ihr hier findet. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass ihr euren inneren Schneemann entdeckt!