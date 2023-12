Remedy: Max Payne-Synchronsprecher verstorben

Wie ein Sprecher gegenüber TMZ bestätigt, ist der amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher James McCaffrey am vergangenen Sonntag im Alter von 65 Jahren verstorben. McCaffrey litt seit einiger Zeit an einem multiplen Myelom, einer seltenen Krebsart.

Als Synchronsprecher lieh er Actionheld Max Payne in allen drei Ablegern der gleichnamigen Shooter-Reihe seine Stimme. In weiter Zusammenarbeit mit Remedy sprach er Alex Casey in Alan Wake und Alan Wake 2 sowie Zachariah Trench in Control.

Derzeit arbeitet das finnische Entwicklerstudio an Remakes zu Max Payne 1 und 2, die im Oktober die Phase der Produktionsbereitschaft erreichten. Ob McCaffrey für die Vertonung der Remakes eingeplant war, ist nicht bekannt.

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent gave life to our characters and left an enduring impact on our community. Our hearts go out to his family. pic.twitter.com/GEJL7aXyNt

— Remedy Entertainment (@remedygames) December 18, 2023