Remedy: Neues Konzept und Namen für Project Vanguard

Seit 2021 ist bekannt, dass Remedy mit der Unterstützung von Tencent an einem Free-to-Play-Multiplayer-Spiel mit dem Codenamen Vanguard arbeitet.

Nachdem der sich damals noch in der Proof-of-Concept-Phase befindliche Titel schon 2022 intern verschoben wurde, gibt Remedy jetzt die Änderung des Konzepts sowie des Namens des Spiels bekannt.

Unter dem Codenamen Kestrel soll nun ein kostenpflichtiges Premium-Spiel mit einer starken, kooperative Multiplayer-Komponente entstehen. Viele Elemente vom ursprünglichen Vanguard bleiben erhalten und sollen durch einen stärkeren Fokus auf Remedys Kernstärken verfeinert werden.

Grund für den Richtungswechsel seien Unsicherheiten bei der Entwicklung eines erfolgreichen Spiels für den sich schnell verändernden Free-to-Play-Markt und die damit verbundenen Risiken, heißt es seitens des Entwicklerstudios.

Infolge der Umstrukturierung kehrt das Spiel in die Konzeptphase zurück, während ausschließlich hauptverantwortliche und ausgewählte Mitglieder des Entwicklerteams dem Projekt erhalten bleiben.

„Wir haben große Fortschritte in der Free-to-Play- und Multiplayer-Entwicklung von Vanguard gemacht. Nach reiflicher Überlegung glauben wir, dass es der richtige Weg ist, eine neue Richtung einzuschlagen, bei der sich das Spiel mehr an Remedys Kernkompetenzen orientiert. Mit Tencents kontinuierlicher Unterstützung bei der Entwicklung eines großartigen kooperativen Multiplayer-Erlebnisses erschaffen wir ein weiteres unverwechselbares Remedy-Spiel,“ so Remedy CEO Tero Virtala.