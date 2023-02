Remedy: Jedes Jahr ein neues Spiel

Remedy Entertainment hat große Pläne und will in Zukunft jedes Jahr ein neues Spiel zu veröffentlichen. Den Anfang soll Alan Wake 2 im Jahr 2023 machen. Danach soll, neben kostenlosen und kostenpflichtigen Erweiterungen, jedes Jahr ein neues Spiel folgen.

Dies erklärte CEO Tero Virtala im kürzlich veröffentlichten Finanzbericht von Remedy für das Jahr 2022. Der Entwickler plant somit ab dem Jahr 2023 jedes Jahr ein neues Spiel zu veröffentlichen, zusätzlich zu „zusätzlichen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten“ für bereits veröffentlichte Titel.

„Unsere mittelfristige Roadmap steht nun fest, und wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung der Projekte in der aktuellen Spiele-Pipeline“, so Virtala. „Die Investitionen in unsere Teams, die Northlight-Spiele-Engine und das Toolset, die Supportfunktionen und die externe Entwicklung sind die wichtigsten Voraussetzungen für unseren nächsten Wachstumssprung in den kommenden Jahren. Wir planen, ab 2023 ein neues Spiel pro Jahr zu veröffentlichen, begleitet von zusätzlichen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten.“