Master Detective Archives: RAIN CODE Plus: Noir-Detektivabenteuer angekündigt

Spike Chunsoft, Inc. hat bekannt gegeben, dass Master Detective Archives: RAIN CODE Plus, ein düsteres Detektivabenteuer von den Machern der Danganronpa-Serie, am 1. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam in Nordamerika und Europa erscheint. Physische Vorbestellungen in europäischen Regionen werden bald verfügbar sein.

In diesem luziden Noir-Detektivabenteuer gehen Yuma Kokohead, ein an Amnesie leidender Detektiv in Ausbildung, und Shinigami, der Geist, der ihn heimsucht, ungelösten Rätseln in einer seltsamen Stadt nach, die von einem nicht enden wollenden Regen umgeben ist.

Ursprünglich veröffentlicht als Master Detective Archives: RAIN CODE für Nintendo Switch im Juni 2023 veröffentlicht und hoch gelobt, enthält Master Detective Archives: RAIN CODE Plus Verbesserungen und zusätzliche Funktionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.