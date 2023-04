In einem neuen Finanzbericht hat Remedy einige weitere Informationen zu Control 2, May Payne 1&2 Remake und weiteren Projekten bekannt gegeben, während man mit Alan Wake 2 in die Endphase der Entwicklung erreicht hat.

In einem Kommentar des Geschäftsführers Tero Virtala wurde folgendes bekannt gegeben: „Im ersten Quartal 2023 haben wir unsere Investitionsphase mit einem größeren Anteil an Projekten fortgesetzt, die von uns und unseren und unseren Publishing-Partnern kofinanziert werden. Von den fünf Spielen, die wir in der Entwicklung haben, kofinanzieren wir vier Spiele, die auf Remedy-eigenen Marken basieren, und ein Spiel wird vollständig von unserem Verlagspartner finanziert.“ „Dies wirkt sich kurzfristig auf unsere Rentabilität aus, wird aber das Tantiemenpotenzial in den kommenden Jahren erhöhen. Unsere Spieleprojekte sind im ersten Quartal gut vorangeschritten, wobei beispielsweise Alan Wake 2 in die Endphase der Produktion eintrat und Control 2 sowie das Remake von Max Payne 1&2 das

Proof-of-Concept-Stadium erreichen konnte. Anfang des Jahres waren wir in der Lage, weitere Talente in der gesamten Organisation einzustellen.“ „Im ersten Quartal haben wir aufgrund von Projektmeilensteinen einen ungewöhnlich niedrigen Betrag an Entwicklungsgebühren. Da unsere Kostenbasis kurzfristig weitgehend fixiert ist, spiegeln sich die geringeren Einnahmen fast vollständig in unserer Rentabilität wider. Angesichts des Status unserer Spiele-Roadmap und der Art unseres Geschäfts sind vierteljährliche Schwankungen bei Umsatz und Rentabilität, damit müssen wir jetzt und in Zukunft leben. Wir erwarten, dass die vierteljährlichen Schwankungen abnehmen werden, sobald wir mehr Spiele auf dem Markt haben, die Lizenzeinnahmen generieren.“

Alan Wake 2 ist auf dem Weg, ein großartiges Spiel zu werden, und jeder bei Remedy ist begeistert. Wir haben mit der letzten großen Produktionsphase begonnen, um das Spiel bis zur Veröffentlichung im Laufe des Jahres fertigzustellen. Das Projekt ist personell voll besetzt, aber wir können die Größe des Teams allmählich reduzieren, während wir uns dem Start nähern. Die freigewordenen Entwickler werden sich an unseren anderen Spielprojekten beteiligen, die in die nächsten Entwicklungsstufen vorantreiben.

Control 2, das im Januar in die Proof-of-Concept-Phase eingetreten ist, hat sich laut Remedy bisher gut entwickelt. Während des ersten Quartals konzentrierte sich das Entwicklungsteam auf den Aufbau der Welt und die Spielmechanik. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen das visuelle Ziel des Spiels entwickelt.

Codename Condor, ein kooperatives Multiplayer-Spiel in der Welt von Control, hat in der Proof-of-Concept-Phase weitere Fortschritte gemacht. Die Entwickler waren in der Lage Entwürfe für das Gameplay unter Beweis zu stellen und haben neue Wege gefunden, um vorhandene Ressourcen und Orte aus der Welt des ursprünglichen Controls zu nutzen. Codename Condor wird zusammen mit Control 2 die Marke Control erweitern, die in den kommenden Jahren einer der Eckpfeiler von Remedy sein wird.

Codename Vanguard, ein kostenloses kooperatives Spiel, ist eine neue Art von Spiel für Remedy. Das Spiel befindet sich in der Proof-of-Concept-Phase. Die Neueinstellungen in Schlüsselpositionen Ende letzten Jahres haben dem Projekt mehr Schwung verliehen. Das Führungsteam wurde verstärkt, aber es gibt noch viel zu tun. Remedy hat sich besonders auf das Kern-Gameplay, den Kern-Loop des Spiels und das Meta-Game-Design konzentriert.

Das Remake von Max Payne 1&2 ist gut vorangekommen, und im ersten Quartal hat das Projekt die Proof-of-Concept-Phase erreicht. Das Entwicklerteam hat effizient daran gearbeitet, die Schlüsselelemente von Max Payne zu beweisen und das Spiel in hoher Qualität auf die heutigen Konsolen und PCs zu bringen.

Tero Virtala sagte weiter: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der bevorstehenden Veröffentlichung von Alan Wake 2. Es gibt zwar noch viel zu tun, aber ich bin beeindruckt von der Qualität der Arbeit und der Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams. Das Spiel ist sehr vielversprechend. Dies wird unser erstes neues Spiel seit Control im Jahr 2019 sein. Alan Wake 2 wird ein Spiel sein, auf das wir alle stolz sein werden, und vor allem bin ich mir sicher, dass es ein Spiel sein wird, das die Spieler gerne spielen werden.“