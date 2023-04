Autor:, in / XDefiant

Ubisoft präsentiert für das Free-to-Play-Spiel XDefiant gleich sechs neue Showmatch-Videos. Falls ihr euch die einzelnen Begegnungen nicht ausführlich anschauen möchtet, gibt es dazu noch ein Highlight-Video mit den fünf besten Spielzügen.

Seht euch die fünf besten Spiele aus dem XDefiant-Showmatch an, das eine Vorschau auf den Ranglistenmodus bietet und in dem sich die besten FPS-Spieler wie Aches, Censor, Crimsix, Enable, JKap, Pacman, Slacked und ZooMaa in einem epischen Best-of-7-Kampf messen.

Highlights:

Showmatches: