XDefiant: Führung will Call of Duty-Kopie laut Bericht

Die Führung von Ubisoft soll einem Bericht zufolge mit xDefiant den Shooter Call of Duty kopieren, was zu Verzögerungen führt.

Bis Ende März 2023 soll Ubisoft die Veröffentlichung von xDefiant geplant haben. So stand es zumindest im letzten Finanzbericht. Doch bisher rührte der Entwickler keine Werbetrommel, um den Free-to-Play-Shooter in Kürze auf den Markt zu bringen. Es ist also wahrscheinlich, dass die Pläne sich geändert haben.

Fans des Shooters sind wegen mangelnder Updates aber frustriert, wie Insider Gaming berichtet. Zuvor lobte man die Transparenz der Entwickler und es bildete sich eine leidenschaftliche Community.

xDefiant sollte in der letzten Februarwoche erscheinen. Das haben anonyme Quelle gesagt, wie es in dem Bericht heißt. Den Termin hat man offensichtlich verpasst.

Gleich dutzende interne Ziele habe xDefiant in den letzten Jahren nicht einhalten können. Darunter eben auch den Release-Termin. Der mangelnde Fortschritt sorgt für Frust unter den Mitarbeitern. Anstatt ein eigenes Spiel auf die Beine zu stellen, will die Geschäftsführung eine Kopie von Call of Duty.

Eine Quelle sagte gegenüber Insider Gaming: „Die nicht enden wollende Jagd nach COD und das Hinzufügen von sinnlosem Zeug macht immer den aktuellen Build kaputt.“

Tagelange Reparaturen sind die Folge. Aus kreativer sowie technischer Sicht ist das eine Herausforderung für das Team und wird als Hauptgrund für die Verzögerungen am Spiel genannt.