UK Charts: Dragon’s Dogma 2 kassiert ein Tor

In den britischen Charts gab es letzte Woche mehrere Neueinsteiger. Eine Erstplatzierung wurde Dragon’s Dogma 2 dabei verwehrt. Für das Debüt des Rollenspiels reichte es nur für den zweiten Platz. An EA Sports FC 24 war demnach kein Vorbeikommen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Dragon’s Dogma 2 erst am Freitag erschien.

Die weiteren Neueinsteiger sind Princess Peach: Showtime auf dem dritten Platz, Rise of Ronin auf der Fünf sowie Alone in the Dark auf der Sechs. Prince of Persia: The Lost Crown lässt sich zudem erstmals auf Platz zehn blicken.

UK Charts KW12/2024