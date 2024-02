UK Charts: Star Wars im Doppelpack

Autor:, in / UK Charts

Eine Erschütterung der Macht ist in den aktuellen UK Charts gleich zweifach zu spüren.

EA Sports FC 24 wurde wieder in den UK Charts eingewechselt. Von Platz drei geht es jetzt wieder auf die Spitzenposition, in dem kurzerhand mit Mario vs. Donkey Kong tauscht und es auf die drei verfrachtet.

Hogwarts Legacy zeigt sich derweil völlig unbeeindruckt und verzaubert auch weiterhin auf dem zweiten Platz.

Etwas weiter unten ändert sich das Machtgefüge. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, zuvor noch auf Platz 20, steigt mit Platz 8 wieder in die Top 10 ein.

Und auch Cal Kestis wird von der Macht geleitet. Der Jedi klettert mit dem Einzelspieler-Abenteuer Star Wars Jedi: Survivor von Platz 30 auf die 10.

UK Charts KW08/2024