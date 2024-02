UK Charts: Hogwarts Legacy zaubert erneut an der Spitze

Autor:, in / UK Charts

Mächtige Zauber befördern Hogwarts Legacy zurück auf den ersten Platz in den britischen Charts. Damit verliert Suicide Squad: Kill the Justice League die Spitzenposition aus der letzten Woche, die Schurken aus dem Actionspiel fallen auf Platz 3 und damit hinter EA Sports FC 24.

Sony schaffte mit seinem Shooter Helldivers 2 zwar den Einstieg in die Top 10, doch mehr als Platz 7 ist nicht drin. Sogar Call of Duty: Modern Warfare II war stärker und kehrte mit Platz 6 höher in die Charts zurück.

UK Charts KW06/2024