UK Charts: EA Sports FC 24 zurück auf dem Thron

Autor:, in / UK Charts

In den britischen Charts kehrt EA Sports FC 24 zurück auf dem Thron und verdrängt Hogwarts Legacy.

In den Top 10 der UK Charts gab es erneut einen Wechsel bei den beiden oberen Positionen. In der letzten Woche kehrte EA Sports FC 24 zurück an die Spitze, dafür musste Hogwarts Legacy auf die zwei weichen.

Neu in die Top 10 und direkt auf Platz 3 stieg das Kampfspiel Mortal Kombat 1 ein. Das Koop-Abenteuer It Takes Two hingegen schaffte den Sprung von zuvor Platz 21 auf den zehnten Platz.

UK Charts KW 02/2024