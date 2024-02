UK Charts: Suicide Squad steigt auf Platz Eins ein

Autor:, in / UK Charts

In den aktuellen UK Charts steigt das Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League auf dem ersten Platz ein.

Zwei Spiele sind in den jüngsten UK Charts in die Top 10 eingestiegen. Den höchsten Neueinstieg und ein Platz auf dem obersten Treppchen ist Warner Bros. Games mit Suicide Squad: Kill the Justice League gelungen.

Das Rollenspiel Persona 3 Reload steigt auf Position 2 an., während TEKKEN 8 auf die drei abrutscht.

UK Charts KW05/2024