UK Charts: Wiedergeburt auf dem ersten Platz

Final Fantasy VII Rebirth feiert seine Wiedergeburt mit einem Spitzeneinstieg in die UK Charts.

Direkt von null auf die Eins steigt Square Enix mit Final Fantasy VII Rebirth ein. Das Rollenspiel verdrängt damit EA Sports FC 24 auf den zweiten Platz, gefolgt von Hogwarts Legacy.

Auf den Plätzen 5 bis 7 hat sich Nintendo in der Top 10-List der UK Charts mit Mario vs. Donkey Kong, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. Wonder eingenistet.

Grand Theft Auto V, ewiger Dauerbrenner bei den Verkäufen hat sich mit Platz 10 ebenfalls wieder in der Bestenliste blicken lassen.

UK Charts KW09/2024