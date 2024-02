Skull and Bones: Entwickler spricht über Aufbau der Piratenwelt

Autor:, in / Skull and Bones

Im ersten Entwicklertagebuch zu Skull and Bones wird der Aufbau der Piratenwelt thematisiert.

Bevor am Donnerstag die Open Beta zu Skull and Bones waschechte Piraten aus euch macht, taucht ihr im neusten Video in die Spielwelt ein.

Entwickler Ubisoft Singarpore schuf eine riesige offene Spielwelt, angesiedelt im zweiten goldenen Zeitalter mit dem Indischen Ozean als Schauplatz.

Schaut euch das Entwicklertagebuch an und erfahrt mehr über den Aufbau der Piratenwelt von Skull and Bones.