PUBG: Battlegrounds: Legenden beehren das Frühlingsfest 2024

Inspiriert von der zeitlosen Erzählung „Journey to the West“, begeben sich in PUBG: Battlegrounds demnächst vier legendäre Reisende auf das Schlachtfeld.

Im offiziellen Trailer zum Frühlingsfest 2024 ist die besondere Macht der alten Waffen zu sehen, die euch auf dem Schlachtfeld zum Sieg verhelfen soll.

Weitere Details dazu dürften bald eintreffen.