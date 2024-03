PUBG: Battlegrounds: Weitere Details zum 7. Geburtstag und Update

KRAFTON veröffentlicht zum 7-jährigen Jubiläum von PUBG: Battlegrounds das Update 28.2. PUBG: Battlegrounds, das 2017 als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht wurde. Seitdem ist es einer der führenden Titel im Battle-Royale-Genre. Es wurde in den Kategorien „Meistverkauft“ und „Meistgespielt“ auf Steam in sieben aufeinanderfolgenden Jahren mit Platin ausgezeichnet und verzeichnete mit 3,25 Millionen die höchste Anzahl an gleichzeitigen Spielern auf Steam. Das Spiel feiert am 23. März sein 7-jähriges Jubiläum.

Feierlichkeiten auf allen Karten

Zur Feier des 7. Jahrestages veranstaltet PUBG: Battlegrounds eine Party für alle Spieler. Auf Erangel werden Schulen und Cafés in Partylocations rund um das 7-jährige Jubiläum verwandelt. Die Automaten in den Cafés geben mit einer Wahrscheinlichkeit von 7 Prozent Energydrinks aus, die mit Jubiläumsmotiven dekoriert sind.

Auf den Startinseln aller Karten wurden Cupcakes zum Werfen und Überraschungsgeschenkboxen platziert. Darüber hinaus wurden Werbetafeln, Dekorationen, Care-Pakete und Banner für die Startebene auf allen Karten entsprechend verziert.

7. Jahrestag-Pack

Die Spieler können das 7. Jahrestag-Pack erwerben, indem sie bis zum 8. April die Event-Seite besuchen und den Button „Event beitreten“ drücken. Nach Abschluss von Missionen werden die Spieler mit Kostümgegenständen zum 7. Jahrestag, G-COIN und Contraband Coupons belohnt.

Screenshot-Aktion zum 7. Jahrestag

Das Screenshot-Event zum 7. Jahrestag, das noch bis zum 27. März läuft, lädt die Teilnehmer ein, Screenshots von den Event-Dekorationen auf Erangel zu machen und sie in den Community-Kanälen zu posten. Zu den Preisen gehören das PUBG: Battlegrounds Razer Gaming Set, ein Samsung 990 Pro 1 TB und ein individuelles PUBG: Battlegrounds Keycap Set.

Gunplay Labs

Mit Update 28.2 wurden, wie bereits in der Ankündigung der PUBG 2024 Roadmap beschrieben, die Gunplay Labs in die Arcade eingeführt. Spieler können nun die SMG-Rebalance, deren Veröffentlichung für Mitte des Jahres geplant ist, in der Arcade und im benutzerdefinierten Spiel testen und über eine Umfrage Feedback geben.

Das Entwicklerteam plant, das Gunplay-Update auf der Grundlage des Spielerfeedbacks weiterzuführen.

Alle Informationen zum Update 28.2 gibt es im Patch Report hier zu sehen: