Unicorn Overlord: Physische Edition in Japan ausverkauft

Autor:, in / Unicorn Overlord

Die physische Edition des Taktik-Rollenspiels Unicorn Overlord ist kurz nach Veröffentlichung in Japan schon ausverkauft.

Seit dem 8. März erst ist Unicorn Overlord digital und als physische Edition erhältlich. In Japan kommt das von Vanillaware entwickelte Spiel besser an als gedacht. Denn in der Region ist die Handelsversion schon nach wenigen Tagen ausverkauft.

Publisher ATLUOS entschuldigte sich dafür auf seiner Webseite für die Lieferengpässe und bedankt sich gleichzeitig für die „positive Resonanz“ auf den Titel.

Das Entwicklerteam dürfte sich besonders über den Erfolg von Unicorn Overlord freuen. Zeitweise gingen die finanziellen Mittel zur Entwicklung aus, sodass man aus eigener Tasche zahlen musste, wie CEO George Kamitani jüngst verriet.

Digital stehen im Microsoft Store zwei Editionen von Unicorn Overlord zum Kauf bereit:

Hierzulande gibt es auf Amazon neben der Standard- auch eine Premium Edition: