Bulwark: Falconeer Chronicles: Release-Termin und Demo angekündigt

Publisher Wired Productions und Solo-Entwickler Tomas Sala freuen sich, bekannt geben zu können, dass Bulwark: Falconeer Chronicles am 26. März 2024 für PC, Xbox Series One und X|S sowie PlayStation 4|5 erscheinen wird.

Darüber hinaus wird ab dem 30. Januar eine Multiplattform-Demo für dieselben Plattformen verfügbar sein – damit haben Konsolenspieler die erste Chance, das Spiel in Aktion zu erleben.

In der Demo können die Spieler ein komplettes Szenario durchspielen, das ihnen die Funktionsweise von Bulwark zeigt. Ihre Siedlungen können auf bis zu 15 Gebäude anwachsen, während spätere Gameplay-Elemente wie Wunder, Anführer und eine Vielzahl von Fraktionen erst zum Start verfügbar sein werden.

In weniger als zwei Wochen können die Spieler ihren ersten Schritt zurück in den Ursee machen und die Wunder entdecken, die sie dort erwarten. Mit einer intuitiven Steuerung können sie Festungen errichten, die ihre Vorstellungskraft übersteigen. Am Rande der Klippen kletternd, gegen tosende Meere und bösartige Stürme ankämpfend, werden die Spieler Reiche inmitten der Ruinen des Krieges aufbauen.

Der minimalistische Stil von Bulwark ist so konzipiert, dass der Bau von Städten mit einem einfachen Mausklick abgeschlossen werden kann, während die Spieler die Wunder bestaunen, die sie erschaffen können. Aber werden sie in der Lage sein, ihre Kreationen zu verteidigen?

Die Ursee ist lebendig und voller Fraktionen, die man je nach Spielstil treffen, anfreunden oder bekämpfen kann. Werdet ihr auf eine bessere Zukunft hinarbeiten oder die Welt zurück in den Konflikt stürzen?

Schaut euch den untenstehenden Konsolentrailer an, um zu sehen, was der Städtebau- und Strategietitel zu bieten hat.