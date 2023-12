Bulwark: Falconeer Chronicles: Neues Gameplay aus der Städtebau-Fortsetzung

Publisher Wired Productions und der Solo-Entwickler Tomas Sala geben bekannt, dass der mit City Builder Bulwark: Falconeer Chronicles für PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie für die bereits angekündigten Plattformen Steam PC, GoG, den Epic Game Store und Utomik erscheinen wird.

Bulwark: Falconeer Chronicles ist die geistige Fortsetzung des Luftkampfspiels und Xbox Series X Launch-Titels The Falconeer. Bulwark ist im selben Universum angesiedelt und spielt 40 Jahre später – Bulwark wechselt vom Luftkampf zum Städtebau, eingebettet in eine fantastische offene Welt, die den Spielern als Leinwand dient, um ihrer Kreativität keine Grenzen zu setzen.

Der brandneue Trailer gibt den Spielern einen Einblick in die weitreichenden Möglichkeiten von Bulwark jenseits des gemütlichen Städtebaus. Eine Festung zu errichten ist eine Sache, aber damit die Spieler ihr Imperium und ihren Einfluss über den Großen Ursee ausbauen können, müssen sie in die minimalistische Strategie des Spiels eintauchen, die sich auf einem Gamepad genauso intuitiv anfühlt wie mit Maus und Tastatur, wenn sie Handelsrouten einrichten, Ressourcen verwalten, Allianzen schmieden und militärische Eroberungen unternehmen.

Tomas Sala sagte: Für Konsolen zu entwickeln bedeutet, dass man ein Spiel erschaffen muss, das wie ein Instrument gesteuert wird, ohne auf das zu schauen, was man gerade tut, intuitiv von den Fingern direkt in die Spielwelt, was ich ehrlich gesagt liebe – den Spieler in eine Welt zu versetzen, in der nur wenige Ebenen zwischen ihm und dem, was er erlebt, liegen.“

„Ich hoffe, dass die Leute erkennen können, dass Bulwark sie auf eine kreative Reise mitnehmen will, die für Controller und große Bildschirme gemacht ist, ebenso wie für diejenigen, die auf dem PC spielen und die während der Laufzeit der Evolving-Demo begeistert waren. Für mich ist es auf eine neue Art episch, episch, weil der Spieler es mitgestaltet, anstatt es geliefert zu bekommen.“