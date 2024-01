Bulwark: Falconeer Chronicles: Gameplay-Video aus der Städtebau-Fortsetzung

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus der Bulwark: Falconeer Chronicles Demo auf der Xbox Series X anschauen.

Am 26. März erscheint mit Bulwark: Falconeer Chronicles die geistige Fortsetzung des Luftkampfspiels und Xbox Series X Launch-Titels The Falconeer für PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie für die bereits angekündigten Plattformen Steam PC, GOG, den Epic Game Store und Utomik.

Morgen, am 30. Januar erscheint eine Demo zum Städtebau-Spiel im Microsoft Store, sodass ihr euch vor dem Release einen Eindruck verschaffen könnt.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit, vorab einen Blick auf die Demo zu werfen, und haben dieses für euch in gestochen scharfen 4K festgehalten.

