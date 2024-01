Suicide Squad: Kill the Justice League: Server wegen Bug im Early Access offline

Wegen eines Fehlers musste Rocksteady bereits zum heutigen Early Access die Server von Suicide Squad: Kill the Justice League offline nehmen.

Seit heute befindet sich Suicide Squad: Kill the Justice League im Early Access für Vorbesteller. So konnten in Neuseeland bereits die ersten Spieler loslegen.

Doch ein Fehler zwang Rocksteady dazu, nach nur einer Stunde die Server wieder offline zu nehmen.

Spieler beklagten sich über einen Fehler, bei dem sie nach dem ersten Einloggen angezeigt bekamen, sie hätten die Story bereits vollständig abgeschlossen.

Der Entwickler entschuldigte sich für den Vorfall und meldete um kurz nach 13:00 Uhr, dass man die Server für Wartungsarbeiten mehrere Stunden offline nehmen müsse. Wie lange es dauern wird, weiß aber wohl niemand.

Da für das Spiel eine Internetanbindung und bzw. eine Verbindung zu den Spielservern erforderlich ist, müssen auch Einzelspieler darauf warten, dass die Server wieder hochfahren.

Mit einem Offline-Modus zu Launch wären sicherlich weniger Spieler verärgert, wie man online anmerkt.