FromSoftware: Neues Armored Core in Zukunft möglich

Autor:, in / FromSoftware

Image: - - - - / From Software

Miyazaki von FromSoftware ist fest entschlossen, die Armored Core-Reihe in Zukunft fortzusetzen.

Shadow of the Erdtree wird bekanntlich die erste und letzte Erweiterung für Elden Ring sein.

Was also plant Videospieldesigner Hidetaka Miyazaki von FromSoftware als Nächstes?

Möglicherweise geht es zurück an den Anfang!

Armored Core: Last Raven war 2005 das erste Spiel von Miyazaki, logischerweise fühlt er sich mit der Spielreihe daher besonders verbunden.

Hoffnung auf ein neues Armored Core unter seiner Leitung machte er jetzt in einem Interview mit IGN Japan.

Miyazaki sagte: „Die ARMORED CORE-Serie ist sehr wichtig für FromSoftware. Wir sind fest entschlossen, sie in der Zukunft fortzusetzen. Ich glaube, ARMORED CORE VI war ein Erfolg. Andererseits war nicht alles perfekt, und es gibt immer noch Raum für Verbesserungen. Ich habe also nicht die Absicht, hier stehen zu bleiben.“

Prinzipiell ist die Arbeit an einem anderen Titel aber nicht auszuschließen. So könnte er auch an einer Fortsetzung von Elden Ring oder gar Bloodborne arbeiten.