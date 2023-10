FromSoftware: Viel Personal für mehrere neue Projekte gesucht

Autor:, in / FromSoftware

Image: - - - - / From Software

Auf der Suche nach neuen Talenten und Nachwuchskräften ist der japanische Entwickler FromSoftware. Die zuletzt für Elden Ring und Armored Core 6: Fires of Rubicon bekannte Schmiede rekrutiert „Entwicklungspersonal für mehrere neue Projekte“, wie Okami Games via IGN Japan entdeckte.

Im Dezember will man daher gleich mehrere Online-Informationsveranstaltungen abhalten, um „in großem Umfang Personal einzustellen.“ So erhofft man sich die offenen Stellen in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Designer, Grafiker, Programmierer und mehr, besetzen zu können.

Für welche neuen Projekte FromSoftware so viele neue Leute benötigt, ist nicht bekannt.