FromSoftware: Starkes Verlangen nach mehr Armored Core

Die japanische Entwicklerschmiede FromSoftware ist durch Elden Ring und Dark Souls vor allem in jüngster Zeit für seine Souls-like Spiele bekannt.

Doch man hat auch mehr als ein Dutzend Spiele der Reihe Armored Core entwickelt. Zuletzt widmete sich der Entwickler 2023 mit Armored Core VI: Fires of Rubicon wieder dem Genre der Mech-Actionspiele. Fans mussten darauf allerdings zehn Jahre warten.

Wird wieder ein Jahrzehnt vergehen müssen, ehe FromSoftware mit dem nächsten Armored Core aufwartet?

Laut Hidetaka Miyazaki wohl eher nicht. Er bezeichnete den jüngsten Teil als einen Erfolg, man hege daher stark den Wunsch weitere Teile zu Amored Core zu entwickeln. Dabei hofft man auch die Qualität der Spiele noch weiter verbessern zu können.

„Wie man an der Tatsache sehen kann, dass wir Armored Core 6 gemacht haben, ist die Armored Core-Serie sehr wichtig für FromSoftware. Wir sind fest entschlossen, sie auch in Zukunft fortzusetzen. Ich denke, Armored Core 6 war ein Erfolg. Andererseits war nicht alles perfekt, und es gibt immer noch Raum für Verbesserungen, also habe ich nicht die Absicht, damit aufzuhören. Allerdings ist noch nichts Konkretes entschieden.“