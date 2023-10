Grand Theft Auto VI: Ehemaliger Entwickler bevorzugt kleinere Spielwelt

Tony Gowland war früher bei Rockstar Games tätig und arbeitete dort an den GTA-Spielen Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars sowie Red Dead Redemption.

Im Interview mit PCGamesN sprach er über seine Zeit bei Rockstar und sprach auch über zu Grand Theft Auto VI.

Seiner Meinung nach hoffe er auf eine Spielwelt, die kleiner ist, aber dafür intensiver und dichter besiedelt.

„Was ich mir persönlich erhoffe, ist, dass die Welt ein wenig umfangreicher wird. Ich denke, ein kleinerer, aber dichter besiedelter Ort würde vielleicht etwas von der denkwürdigen Navigation zurückbringen, die ich am Original geliebt habe.“

Die aktuelle Karte von Los Santos in Grand Theft Auto IV ist riesig, hat aber auch viele Bereiche, wo sich ein Besuch nicht lohnt.

Zum riesigen Leak von Grand Theft Auto VI verlor er ebenfalls einige Worte. Gowland empfand es als herzzerreißend für das Team, dass unfertige Inhalte auf diese Weise an die Öffentlichkeit gelangten.

„Das einzige Material, das ich gesehen habe, sind ein paar Ausschnitte aus dem geleakten Zeug, und ich habe ziemlich schnell aufgehört zu schauen. Ich fand es wirklich herzzerreißend für das Team, dass all ihre harte Arbeit der Welt zum ersten Mal in einem so schäbigen und unfertigen Zustand gezeigt wurde, und ich würde viel lieber auf einen offiziellen Trailer warten, um mich wirklich zu begeistern.“