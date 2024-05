Devil May Cry 5: Über 8 Millionen Einheiten verkauft

Autor:, in / Devil May Cry 5

Ein Update von Capcom bringt erfreuliche Nachrichten für das Devil May Cry-Universum mit sich. Devil May Cry 5 hat sich bis zum 331. März 2024 weltweit über 8 Millionen Mal verkauft, etwa 8,1 Millionen Mal, um genau zu sein. Somit wurden von allen Devil May Cry-Spielen bislang insgesamt über 31 Millionen Stück verkauft – eine gewaltige Summe.

Da selbst zwischen Januar und März noch 300.000 Exemplare über die (virtuelle) Ladentheke wanderten, lässt sich auch erkennen, dass das Interesse an dem Spiel weiterhin groß ist. Dass Devil May Cry 5 nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration zur Verfügung steht, dürfte den Zahlen ebenfalls zuträglich sein. Verfügbar ist Devil May Cry 5 für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.