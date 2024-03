Bulwark: Falconeer Chronicles: Reihe als Trilogie bestätigt

Bulwark: The Falconeer Chronicles des visionären Indie-Entwicklers Tomas Sala und Publisher Wired Productions ist für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Einmal mehr haben Spieler die Möglichkeit, in das stürmische Reich der Ursee einzutauchen. Gezeichnet von jahrelangen, unerbittlichen Konflikten und den Verwüstungen des Krieges, beherbergt die Welt heute nur noch eine Handvoll Fraktionen, die inmitten der zerklüfteten Klippen und stürmischen Gewässer ums Überleben kämpfen.

Mit der intuitiven Steuerung können Spieler diese zerrüttete Landschaft wieder aufbauen und gewaltige Festungen in ihrem eigenen Reich errichten.

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass Bulwark: The Falconeer Chronicles der zweite Teil einer Trilogie der Falconeer Chronicles-Reihe ist.

Tomas Sala teilte mit, dass er mit der Arbeit am Abschluss der Trilogie begonnen hat, der den Arbeitstitel Project Ancient Waves trägt.

Ancient Waves, der dritte Teil der Reihe, wird die große Welt, die in den ersten beiden Spielen geschaffen wurde, auf die menschliche Ebene übertragen – auf die Menschen, die eine Gesellschaft und ihre Geschichten am Laufen halten. Mehr Informationen folgen später in diesem Jahr.

Außerdem hat Tomas Sala für ein ganzes Jahr Updates für Bulwark: Falconeer Chronicles geplant. Ende April wird die Roadmap mit einer Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten enthüllt, die das Gameplay und die Geschichte von Bulwark erweitern.

Über den Release von Bulwark: Falconeer Chronicles sagt Tomas Sala: „Die Veröffentlichung dieses Titels ist sowohl das Unheimlichste als auch das Aufregendste, was ich je gemacht habe. The Falconeer war ein düsteres Werk, das auf düstere Art und Weise geschrieben wurde, aber hier bin ich kreativ und ungebunden. Es ist mein Versuch, die Freude an der Schöpfung zu vermitteln, wie ich sie erlebe. Die positive Resonanz der Spieler war so überwältigend, dass sich meine Suche und Erkundung jetzt wie eine gemeinsame Reise anfühlt und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Leute entdecken.” Tomas sagt außerdem über die Enthüllung von Project Ancient Waves: „Mir gefällt die Idee der kleinsten Rollen und Akteure in einer großen Reihe von Ereignissen. Das nächste Spiel soll ein Versuch sein, die Perspektive auf diese Welt auf ein menschliches Maß herunterzubrechen. Es wäre großartig, die drei Epochen dieser Welt zu zeigen – wie eine Gesellschaft feststeckt und versucht, sich durch Gewalt und Konflikte zu befreien (The Falconeer). Wie die Menschen ihre Welt wieder aufbauen und welche Mauern sie um sich herum errichten (Bulwark), und letztlich die Perspektive, wie eine Gesellschaft zusammenbrechen kann – aus der Sicht der Menschen, die den Auftakt eines solchen Ereignisses erleben.“

Bulwark: Falconeer Chronicles ist die Fortsetzung des preisgekrönten und BAFTA-nominierten Luftkampfspiels und Xbox Series X-Launch-Titels The Falconeer, sowie die zweite Veröffentlichung in der Trilogie der Falconeer Chronicles-Franchise.

Bulwark: Falconeer Chronicles ist im selben Universum angesiedelt und spielt 40 Jahre später. Es findet ein Wechsel statt vom Luftkampf zum Städtebau in einer fantastischen offenen Welt, in der die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Der Bulwark: Falconeer Chronicles-Launch-Trailer: