Dead by Daylight: Kooperation bringt Slipknots ikonische Masken

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass Dead by Daylight und Slipknot sich für eine neue Kollektion zusammengetan haben, die die kultigen Masken der Band in den Nebel von Dead by Daylight bringt.

Die Zusammenarbeit umfasst acht Kosmetika für einige der beliebtesten Killer von Dead by Daylight und verbindet das Gameplay des Spiels mit den schaurigen Masken, die bisher nur Slipknot rocken konnte.

Seit ihrem Debüt dienen die Masken von Slipknot als Ausdrucksmittel, das den apokalyptischen Sound der Band und die Mitglieder hinter der Inszenierung widerspiegelt.

Da sich Slipknot nie damit zufrieden gegeben haben, an einem Ort zu bleiben, hat sich ihr musikalischer Klang ebenso weiterentwickelt wie die Ästhetik der Band.

Die Slipknot-Kollektion wurde von den aktuellen Looks der Band inspiriert und enthält Masken für den Geist, den Todesboten, den Doktor, den Clown, den Hinterwäldler, die Fäule, den Fallensteller und ein maskiertes Outfit für die Legion (Frank).

Abgesehen vom Outfit für die Legion (Frank) können diese Masken mit bestehenden und zukünftigen Kosmetika gemischt werden, so dass die Spieler:innen bei ihrer Jagd auf die Überlebenden eigene Looks kreieren können.

Mit ihren aggressiven Klängen, schaurigen Themen und grausigen Masken sind Slipknot keine Unbekannten in der Welt des Horrors, was sie zu einer perfekten Ergänzung für Dead by Daylight macht. Die Slipknot-Kollektion ist in Dead by Daylight ab sofort erhältlich.