Dead by Daylight: Horror-Ikone Chucky bald im Spiel

Behaviour Interactive und Universal Products kündigen an, dass das neue Dead by Daylight-Kapitel die Killerpuppe Chucky in den Nebel bringt.

Chucky ist bekannt aus den kultigen Filmen und Serien von Universal Content Production. Das neue Kapitel ist ab 28. November verfügbar, bis dahin können die neuen Spielmechaniken im zeitlich begrenzten Public Test Build auf Steam ausprobiert werden.

„Wir wissen, dass die Fans von Dead by Daylight darauf gewartet haben, Chucky in Dead by Daylight zu sehen, und wir konnten es kaum erwarten, es Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Bill Kispert, Senior Vice President und General Manager, Business Development, Universal Games and Digital Platforms.

„Es ist der perfekte Zeitpunkt für Chucky, seine besondere Art von Chaos auf die Spieler in Dead by Daylight loszulassen, während er sie auch in der neuesten Staffel der Serie in Angst und Schrecken versetzt.“

„Chucky ist eine Figur, von der ich nie gedacht hätte, dass wir sie in den Nebel bringen können – aufgrund ihrer Größe“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Das Team hat sich selbst übertroffen und mir das Gegenteil bewiesen.“