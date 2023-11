Tales of Arise: Neue Erweiterung und Soundtrack verfügbar

Autor:, in / Tales of Arise

Tales of Arise: Beyond the Dawn ist samt Soundtrack ab sofort verfügbar.

Bandai Namco Europe gibt die Veröffentlichung von Tales of Arise: Beyond the Dawn bekannt, der Erweiterung zu Tales of Arise, das bei den Game Awards 2021 als bestes JRPG-Spiel ausgezeichnet wurde.

Tales of Arise: Beyond the Dawn spielt ein Jahr nach den Ereignissen von TALES OF ARISE. Alphen und seine Gefährten müssen in einer verschmolzenen Welt leben, gefangen zwischen der Rolle der befreienden Helden von Dahna und der Rolle der Zerstörer der Rechte durch Renaner.

Die Sechs treffen auf die rätselhafte Nazamil, ein mächtiges junges Mädchen, das die Tochter eines renanischen Fürsten und einer dahnanischen Sklavin ist. Sie müssen sie beschützen und werden sich mit ihr auf ihrer Reise zusammentun, um der Welt Frieden zu bringen.

Tales of Arise: Beyond the Dawn im Microsoft Store kaufen:

Zusammen mit der Veröffentlichung von Tales of Arise: Beyond the Dawn ist der Soundtrack der Erweiterung auf den wichtigsten Streaming-Plattformen verfügbar.

Tales of Arise: Beyond the Dawn ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.