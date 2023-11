Tales of Arise: DLC bringt neue Kostüme und Hintergrundmusik

Autor:, in / Tales of Arise

Das Classic Characters Costume & Arranged BGM Pack bietet Spielern von Tales of Arise neue Kostüme und Hintergrundmusik.

Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Basisspiels erscheint morgen mit Beyond the Dawn die erste Story-Erweiterung für das Rollenspiel Tales of Arise.

Zeitgleich wird auch das Classic Characters Costume & Arranged BGM Pack verfügbar sein, dessen Inhalte sowohl im Basisspiel als auch in der Beyond the Dawn-Erweiterung angewendet werden können.

Enthalten sind fünf neue, von Motoi Sakuraba komponierte Musikstücke sowie spezielle Kostüme, Frisuren und Waffen für verschiedene Protagonisten, die von Outfits aus früheren Tales of-Ablegern inspiriert sind.

Eine Vorschau auf die Inhalte des Classic Characters Costume & Arranged BGM Packs liefert der neu veröffentlichte Trailer zu Tales of Arise: