Tales of Arise: Neues Video aus dem Beyond the Dawn DLC

Schaut euch ein neues Video aus der Erweiterung Beyond the Dawn für Tales of Arise an.

Bandai Namco Entertainment spendiert Tales of Arise im November eine neue Erweiterung. Beyond the Dawn wird das japanische Rollenspiel um mehr als 20 Stunden neue Inhalte ergänzen. Fans dürfen sich auf neue Quests, Story-Arcs oder Bosskämpfe freuen.

In einem Video von IGN gibt es jetzt neue Eindrücke aus der Erweiterung, die ein Jahr nach den Geschehnissen von Tales of Arise spielt und auch ergründet, was die Gruppe seitdem erlebt hat.