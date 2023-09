Three Minutes To Eight: Release-Termin und Featurette veröffentlicht

Autor:, in / Three Minutes To Eight

Release-Termin und Featurette für Three Minutes To Eight veröffentlicht.

Indie-Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Chaosmonger Studio freuen sich, den offiziellen Release-Termin für das mit Spannung erwartete Spiel Three Minutes To Eight bekanntzugeben.

Das Spiel wird am 23. Oktober 2023 für Steam und GOG veröffentlicht. Auf Nintendo Switch, Playstation 4|5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Android- und iOS-Geräten kommt es später. Zudem hat Assemble Entertainment heute ein exklusives Featurette-Video veröffentlicht, in dem Entwickler Nicola Piovesan sich selbst sowie Three Minutes To Eight vorstellt und einen tiefen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Spiels gibt.

Piovesan erzählt, wie er auf die Idee zu Three Minutes To Eight kam und zeigt exklusive Gameplay-Szenen. Three Minutes To Eight verspricht, ein Indie-Highlight des Jahres 2023 zu werden – und mit diesem exklusiven Video erhalten Fans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen.

Three Minutes to Eight ist ein Pixel-Art-Adventure mit einem besonderen Twist: Der Protagonist stirbt immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt nun an den Spielerinnen und Spielern, geheime Wege zu finden, um dem Tod zu entkommen und eines der mehreren möglichen Enden freizuschalten. Durch zufällige Ereignisse verläuft jeder Versuch anders. Ein Spiel, welches sich lohnt, mehrmals durchzuspielen, um alle verborgenen Geheimnisse zu entdecken.

Bereits im Point-and-Click-Adventure ENCODYA bewies Solo-Entwickler Nicola Piovesan sein Können. In Three Minutes to Eight geht der Entwickler einen großen Schritt weiter und löst sich von der linearen Story-Struktur eines klassischen Adventures.