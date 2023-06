Three Minutes To Eight: Dieses Pixel-Art Adventure ändert das Bewusstsein

Autor:, in / Three Minutes To Eight

Assemble Entertainment und Chaosmonger Studio haben das bewusstseinsverändernde Pixel-Art Adventure Three Minutes To Eight angekündigt.

Three Minutes To Eight spielt in einer nahen Zukunft, in der immer um genau 19:57 Uhr der Tod des Protagonisten erfolgt. Es liegt in euren Händen, Wege zu finden, um dem Tod zu entkommen. Erkundet dafür geheime Pfade und erlebt verschiedene Enden.

Jeder Lauf ist einzigartig und wird mit zufälligen Elementen versehen, dabei lohnt es sich, das Spiel mehrfach durchzuspielen, um die verborgenen Geheimnisse zu entdecken. Begebt euch in eine sich ständig weiterentwickelnde Spielerfahrung, die einen Grenzzustand des Bewusstseins nachahmt, in dem alles möglich und doch schwer fassbar ist.

Three Minutes To Eight wird im vierten Quartal 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.