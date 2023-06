Ripout: Es gibt keinen sicheren Ort im Weltall

Autor:, in / Ripout

Der neue Trailer zu Ripout zeigt eindrucksvoll, dass es in diesem Spiel keinen sicheren Ort im Weltall gibt.

3D Realms und der Indie-Entwickler Pet Project Games präsentieren einen neuen Trailer aus dem unsicheren Weltraum des Koop-Horror-Shooters Ripout.

In den prozedural generierten, verlassene Schiffe voller Mutanten gibt es keine sicheren Orte! Bahnt euren Weg mit eurem treuen Pet Gun-Begleiter, sammelt Beute und passt euren Charakter an euren Spielstil an.

Ripout wird dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.