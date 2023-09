Stray: Physische Xbox Version bestätigt

Autor:, in / Stray

Stray erhält eine physische Xbox Version, was Annapurna Interactive offiziell bestätigt hat.

Annapurna Interactive, iam8bit und Skybound Games geben heute bekannt, dass das Hit-Indiespiel Stray eine physische Version für die Xbox Series X mit Smart Delivery erhält.

Außerdem wird die physische Version auf allen Plattformen dauerhaft im Preis gesenkt. Die Standard Version von Stray ist ab jetzt zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Die Xbox-Version von Stray kann ab dem 03. Oktober vorbestellt werden und wird im vierten Quartal 2023 erscheinen.

Als Gewinner des Best independent Game sowie Debut Indie Game bei den The Game Awards 2022, ist Stray weiter auf Erfolgskurs, nachdem Entwickler BlueTwelve Studio und Publisher Annapurna Interactive den Titel letzten Monat für die Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht haben.

Außerdem hat Annapurna Animation bestätigt, dass ein Stray Film in Arbeit ist. Dank iam8bit und Skybound Games können Xbox-Spieler eine physische Version von Stray, inklusive sechs sammelbarer Kunstkarten erwerben.