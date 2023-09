Stray: Animationsfilm zum Katzen-Abenteuer in Arbeit

Annapurna Pictures setzt einen Animationsfilm zum Videospiel Stray um. Seit dem 10. August könnt ihr im Katzenabenteuer Stray auf Xbox herumstreunen und der verlorenen Katze beim Lösen der uralten Rätsel helfen. Für die Filmumsetzung stellte Robert Baird, Co-Head of Animation bei Annapurna, den Begriff „Hopepunk“ in den Mittelpunkt.

Es sei eine Herausforderung, da der Film ohne menschliche Charaktere auskommen soll. Gleichzeitig wird genau dies für ein einzigartiges Ergebnis sorgen.

„In diesem Spiel geht es darum, was uns zu Menschen macht, und es kommen keine Menschen darin vor“, erläuterte Baird. „Es ist eine Kumpelkomödie über eine Katze und einen Roboter, und es gibt so eine urkomische Dynamik. Es ist also eine Komödie, aber es gibt keinen einzigen Menschen in diesem Film.“

„Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Spiel so unglaublich beliebt war, denn man sieht die Welt aus der Sicht einer liebenswerten Katze. Wie haben sie das hinbekommen, und wie werden wir das im Film hinbekommen?“

„Das werden wir, auch wenn es sich manchmal unmöglich anfühlt, aber wir wissen, dass das die Essenz des Spiels und der Schlüssel zum Erzählen der Geschichte ist.“