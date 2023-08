Stray: Spiel mit Rabatt für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Stray

Das Action-Adventure Stray von Annapurna Interactive ist ab sofort für Xbox erhältlich. Zur Veröffentlichung gibt es dazu einen Rabatt.

Ab sofort können sich Xbox-Spieler in das Abenteuer von Stray stürzen. Das Spiel ist ab heute für Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Dazu wird Smart Delivery unterstützt, womit ihr Stray auf der Xbox One und Xbox Series X/S spielen könnt.

Stray könnt ihr dazu mit einem Launch-Rabatt für nur 23,99 € anstatt 29,99 € kaufen.