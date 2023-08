INSIDE: Xbox-Exklusivität dank Anruf von Spencer

Autor:, in / INSIDE

In dieser Woche wurde mit Limbo ein besonderes Spiel dem Katalog des Xbox Game Pass hinzugefügt. Seit seiner erstmaligen Veröffentlichung auf der Xbox 360 haben viele Spieler den in Schwarz und weiß gehaltenen Sidescroller um einen kleinen Jungen in ihr Herz geschlossen.

Und auch der Nachfolger Inside, der 2016 erschien, wurde Zeit exklusiv für die Xbox veröffentlicht. Und das, obwohl Entwickler Playdead eigentlich schon einen Deal mit PlayStation hatte.

Dass es dazu aber nicht kam, ist einem Anruf von Xbox-Chef Phil Spencer zu verdanken.

Wie Dino Patti, Mitbegründer von Playdead, jetzt erzählte, wollte man für Inside eine möglichst kurze Exklusivität haben. Mit PlayStation schien man sich auf einen akzeptablen Deal geeinigt zu haben.

Patti sagte: „Mir war es unter anderem wichtig, dass wir eine möglichst kurze zeitliche Exklusivität haben. Und davon hatten wir bei PlayStation nur sehr wenig. Uns wurde ein gutes Angebot unterbreitet, und wir haben uns die Hände geschüttelt und gesagt: ‚Okay, das klingt toll, das können wir machen.’“

Doch dann erhielt er plötzlich einen Anruf von Spencer: „Ich weiß nicht, ob er es irgendwie mitbekommen hat. Ich saß eines Abends um acht Uhr in meiner Jogginghose, und dann klingelt mein Telefon und zeigt eine amerikanische Nummer an. Und es ist Phil Spencer von Microsoft. Das war der Wahnsinn!“, so Patti.

Spencer sagte: „Hör mal, wir müssen einen Deal mit euch machen, was wollt ihr?“ Und Patti sagte: „Nun, wir haben eigentlich ein gutes Geschäft gemacht …“ Spencer: „Nein, nein, nein, nein, du verstehst nicht, was ich sage. Ich kann alles möglich machen, was willst du?“

Und somit erschien Inside erst rund zwei Monate nach dem Release auf Xbox One auch für die PlayStation 4. Microsoft hatte sogar einen Teil des Marketings für das Spiel auf Messen übernommen.