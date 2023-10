Tales of Arise: Beyond the Dawn Einführungsquests im Video

Autor:, in / Tales of Arise

Ein Video zeigt die Einführungsquests des DLCs Beyond the Dawn für das Rollenspiel Tales of Arise.

Bandai Namco Entertainment wird am 9. November die Erweiterung Beyond the Dawn für das Rollenspiel Tales of Arise veröffentlichen.

In einem neuen Video zeigt der Entwickler und Publisher schon jetzt eine Einführung in die Nebenquests, in denen Spieler dabei helfen, das Leben der vereinigten Menschen wieder aufzubauen.

Bitte beachtet den Spoiler-Hinweis zu Beginn des über 4 Minuten langen Videos.