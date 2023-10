Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: Battle Royale Fressorgie angekündigt

Pac-Man goes Battle Royale in Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs. Bandai Namco Entertainment schickt 64 Spieler in einen kompetitiven Esswettbewerb.

Spieler müssen sich durch miteinander verbundene Labyrinthe durchmampfen und nutzen Power-Pellets und eine Vielzahl von Power-Items. Auf ihrem Weg zum Sieg verschlingen sie Ghosts und andere Spieler.

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs erscheint Anfang 2024 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: