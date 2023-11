Red Dead Redemption 2: Thanksgiving-Boni, Händler-Belohnungen und mehr

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Diesen Monat in Red Dead Online: Thanksgiving-Boni, Händler-Belohnungen und mehr.

Thanksgiving steht vor der Tür und aus diesem Anlass können Händler in Red Dead Online aus der erhöhten Nachfrage Profit schlagen – mit 5x RDO$ und Gold auf Verkäufe von Truthähnen in der Thanksgiving-Woche sowie 3x Gold für den Eintausch von Händlerauszeichnungen.

Außerdem ist ein neues Community-Outfit bis 4. Dezember kostenlos erhältlich und mehrere limitierte Kleidungsstücke kehren in den Bestand von Schneidern und in den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. zurück.

Die Highlights im November:

3x Gold für den Eintausch von Händlerauszeichnungen

für den Eintausch von Händlerauszeichnungen Doppelte RDO$, XP & Rollen-XP für alle Händlerverkäufe

für alle Händlerverkäufe Doppelte RDO$, XP & Rollen-XP im Free Roam Event „Handelsweg“

im Free Roam Event „Handelsweg“ 2x RDO$, Gold und XP in der präsentierten Serie

in der präsentierten Serie Kadaver, Felle und Tierhäute bescheren die doppelte Menge an Händlermaterialien

Ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Händler-Rollengegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“ , wenn ihr in diesem Monat den Status „reichlich Rohmaterialien vorhanden“ erreicht

, wenn ihr in diesem Monat den Status „reichlich Rohmaterialien vorhanden“ erreicht Boni in der Thanksgiving-Woche fürs Spielen vom 21. – 27. November : 3x Spezial-Arznei, Großwildfleisch, Ackerminze, Oregano und Sandthymian 3x Spezial-Magenbitter, fettes Vogelfleisch, Pferdenahrung und Pferdesalbe 5x RDO$ und XP für den Verkauf von Truthahn-Kadavern

: Kostenloses Community-Outfit von YouTuber witch‘s luck

von YouTuber witch‘s luck Eine Reihe wieder erhältlicher Kleidung bis zum 4. Dezember

bis zum 4. Dezember Monatsbelohnungen für Händler: ein Gutschein für 25 kostenlose Händlerwaren fürs Einloggen ein Gutschein für 1.000 Händler-Rollen-XP für den Abschluss des Free Roam Events „Handelsweg“ Wer Cripps‘ Tageseintopf zubereitet, erhält ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ der schwarze Owanjila-Hut kostenlos, wenn ihr eine Serie von vier täglichen Händlerherausforderungen erreicht der rote Lister-Hut fürs Herstellen eines Gegenstandes am Lagerfeuer

Wöchentliche Belohnungen für den Abschluss eines Händlerverkaufs: 7. November – 13. November: der rote Owanjila-Hut 14. November– 20. November: eine Schatzkarte für das Ufer des San Luis 21. November– 27. November: der weiß-schwarze Lister-Hut 28. November – 4. Dezember: ein Angebot für 50 % Rabatt auf ausgewählte Mäntel

Übersicht der präsentierten Serien: 7. November – 13. November: „Pfeil und Bogen“-Serie 14. November– 20. November: Hardcore-Shootout-Serie 21. November – 27. November: Blackwater-Serie 28. November – 4. Dezember Public Enemy (Hardcore)

Rabatte: 5 Goldbarren auf den Schlachttisch, 30 % auf den Jagdwagen, Händler-Rollengegenstände, Brabanter (Pferde), Broschüren für effizienteres Kochen, doppelte Patronengurte, ausgewählte Broschüren für Tonika (Spezial-Bitter, Spezial-Arzneien, Spezial-Wundertonikum und Spezial-Schlangenöl) sowie 40 % auf Lagerflaggen und -stile, Gewehre und Flintenmunition

