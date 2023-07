Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Diesen Monat in Red Dead Online gibt es Boni und Rabatte für Naturkundler, ein kostenloses Outfit und mehr.

In diesem Monat wartet im Grenzland von Red Dead Redemption 2 eine Vielzahl an Red Dead Online-Belohnungen auf Naturkundler, unter anderem doppelte Belohnungen in Free Roam Events für Naturkundler und für Naturkundler-Probenverkäufe.

Außerdem gibt es bis zum 31. Juli die Probenausrüstung für Naturkundler, für alle, die für die Erforschung und den Schutz wilder Tierarten in den fünf Bundesstaaten aktiv werden wollen, stark vergünstigt.

Die Highlights im Juli:

Doppelte RDO$ und XP für den Abschluss von Free Roam Events für Naturkundler und Probenverkäufe

für den Abschluss von Free Roam Events für Naturkundler und Probenverkäufe Doppelte XP und Rollen-XP für legendäre Tiersichtungen

für legendäre Tiersichtungen 2x RDO$, Gold und XP für die präsentierte Serie

für die präsentierte Serie Kostenloses Community Outfit zusammengestellt von RanaAzul im RedDeadFashion-Subreddit

Übersicht der präsentierten Serien:

11.–17. Juli: „Head for the Hills“-Serie (Hardcore)

18.–24. Juli: „Plunder“- und „Spoils of War“-Serie (Hardcore)

25.–31. Juli: Lemoyne-Serie

Wöchentliche Belohnungen für den Verkauf einer Probe an Harriet:

11.–17. Juli: 40 % Rabatt auf einen Naturkundler-Rollengegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“

18.–24. Juli: 40 % Rabatt auf einen Naturkundler-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“

25.–31. Juli: eine kostenlose Schatzkarte für den Lake Isabella

Monatliche Belohnungen:

Absolviert eine beliebige Blutgeldgelegenheit und erhaltet die Morales-Weste in Braun .

. Stellt einen Mantel oder ein Amulett bei Gus‘ Geschäft her und erhaltet dafür 42 Brandschrotpatronen für Flinten .

. Absolviert eine Runde „Wildtier-Fotograf“ und erhaltet die Waschbärmütze in Hellbraun .

. Jagt ein beliebiges legendäres Tier und erhaltet den hellbraunen Texas-Klapperschlangen-Hut .

. Erhaltet für die Probe eines beliebigen legendären Tiers die zeitlich limitierten pelzbesetzten Handschuhe in Hellbraun und Schwarz .

. Alle Naturkundler, die in diesem Monat Red Dead Online spielen, erhalten zwei starke Raubtierköder und zwei starke Pflanzenfresserköder.

Rabatte:

10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung für Naturkundler

auf die Probenausrüstung für Naturkundler 30 % Rabatt auf Rollengegenstände für angehende und aufstrebende Naturkundler, Gus‘ Bekleidungssets und Amulette, alle Beinschützer und alle Repetiergewehre

auf Rollengegenstände für angehende und aufstrebende Naturkundler, Gus‘ Bekleidungssets und Amulette, alle Beinschützer und alle Repetiergewehre 35 % Rabatt auf die Angelrute, Fluss-, See- und Sumpfköder und Spezialköder (Fluss, See, Sumpf, Spinner)

auf die Angelrute, Fluss-, See- und Sumpfköder und Spezialköder (Fluss, See, Sumpf, Spinner) 40 % Rabatt auf Broschüren für starke Pflanzenfresser- und Raubtierköder, die verbesserte Kamera, Pfeile, Munition für Pistolen und Gewehre sowie Pferde der Rassen Kentucky Saddler, Morgan und Tennessee Walker

Alle Details findet ihr zudem wie immer auf dem Rockstar Newswire.