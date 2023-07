Obsidian Entertainment: Studio feiert 20 Jahre Rollenspiele

Autor:, in / Obsidian Entertainment

In einer ausführlichen Doku-Reihe feiert der Entwickler Obsidian Entertainment sein Jubiläum zum 20. Geburtstag.

Wetten, jeder von euch hat bereits ein Rollenspiel von Obsidian Entertainment gespielt, oder zumindest schon einmal davon gehört?

In 20 Jahren Firmengeschichte brachte das Team aus Irvine allerhand Kracher auf den Markt, die nicht nur den eingefleischten Rollenspielern bekannt sind. Doch bevor das Studio wurde, was es ist, werkelten die Gründer Feargus Urquhart (CEO), Chris Avellone, Chris Jones, Chris Parker und Darren Monahan für die Black Isle Studios.

Dort erschufen sie Perlen wie Fallout 2 oder Planescape: Torment, welche noch heute Nachfolger erhalten. Die Black Isle Studios mussten allerdings 2003 geschlossen werden, da die finanziellen Mittel nicht ausreichend vorhanden waren und Interplay als Publisher eine andere Ausrichtung vorsah.

Im selben Jahr lief ebenfalls die Lizenz für das Dungeons & Dragons Universum aus, weswegen Baldurs Gate 3 eingestellt werden musste. Der Schaden an dem Studio war so groß, dass Urquhart sich gezwungen sah, die Arbeit aufzugeben.

Nachdem Black Isle Studios 2003 geschlossen wurde, gründete man Obsidian Entertainment und übernahm die meisten Mitarbeiter. Durch bereits bestehende Beziehungen mit BioWare entwickelte das Studio seine ersten großen Titel: Star Wars: Knights of the Old Republic sowie Neverwinter Nights dürften bekannt sein.

Folgend entstanden durch die Federführung von Obsidian Entertainment immer mehr Spiele, die durch großartige Welten und Designs nicht nur Rollenspiel-Gamer in ihren Bann zogen. Durch die 3D-Transformation der Fallout-Spiele, welche so auch Freunde der Shooter-Games erreichte, wurde das Genre „Rollenspiel“ für viel mehr Spieler interessant.

Im November 2018 wurde Obsidian Entertainment zusammen mit inXile Entertainment von Microsoft übernommen.

Zum zwanzigjährigen Bestehen lädt Obsidian Entertainment euch jetzt auf eine kleine Reise ein, welche ihr über eine mehrteilige Dokumentation begleiten dürft. An dieser Stelle auch von uns: Happy Birthday, Obsidian Entertainment!